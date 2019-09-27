В МВФ назвали главные проблемы экономики Украины

//Экономика 13+

27 сентября 2019, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Международном валютном фонде рассказали о некоторых факторах, тормозящих рост экономики украинского государства. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные годового отчета МВФ.

В отчете по итогам визита миссии организации на Украину говорится, что экономика страны развивается недостаточно быстро. В частности, рост сдерживают коррупция, неэффективные государственные предприятия и олигархи.

Темпы роста сегодня остаются чрезмерно низкими для того, чтобы существенно сократить разрыв между уровнями доходов на Украине и в соседних странах. Кроме того, на очень низком уровне остается ВВП на душу населения.

Кроме того, миссия отметила "важность независимости ЦБ и защиты финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия для минимизации фискальных расходов на реорганизацию или ликвидацию банков" в стране.