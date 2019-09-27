К чему приведет возможное введение в России отрицательных процентных ставок в валюте?

//Экономика 13+

27 сентября 2019, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект о введении отрицательных процентных ставок в валюте. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

В процитированном посте отмечается, что доля вкладов россиян в иностранной валюте непрерывно растет и к началу осени она побила рекорд четырехлетней давности, достигнув $95,5 млрд.

Авторы инициативы считают, что от переизбытка валюты банкам приходится терпеть убытки, поэтому сейчас стране необходим законопроект, который разрешил бы вводить отрицательные процентные ставки по вкладам в валюте (до сих пор это было запрещено). Если документ примут, то Россия, вслед за рядом европейских стран, постепенно перейдет к новой финансовой политике, ставки по рублевым вкладам продолжат снижаться, и на первый план для граждан выйдет простое сохранение капитала, а не доходность вкладов.

Также в этом случае с горизонтом в пять лет возможны будут и околонулевые ставки по рублевым депозитам, если, конечно, продолжится тренд на ослабление внешнего давления на российскую экономику из-за санкций и снижение инфляции прежними темпами.