Парламентарии и машиностроители заключили соглашение о сотрудничестве

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26 сентября 2019, 23:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко в преддверии Дня машиностроителя провел встречу с руководителями ведущих предприятий отрасли машиностроения.

Она состоялась в Торгово-промышленной палате Краснодарского края. Участие в ней приняли председатель Краснодарского регионального отделения Союза машиностроителей России Игорь Момотов, депутаты ЗСК, представители краевой администрации и ряда производственных компаний, общественных организаций, СМИ.

Как отметил Юрий Бурлачко, открывая встречу, машиностроение является одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей края.

Он акцентировал, что губернатором Кубани в Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года сделана ставка на развитие промышленного потенциала территории. В этой связи разработана соответствующая госпрограмма, действует Фонд поддержки промышленности.

С информацией о перспективах развития отрасли выступил руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов. С 2020 года планируется выделение субсидий машиностроительным предприятиям в рамках краевой программы. Средства будут направляться на возмещение недополученных доходов при предоставлении покупателям десятипроцентной скидки с целью вложений в основные фонды и стимулирования спроса. Объем финансирования в 2020-2021 годах – 80 млн. рублей ежегодно. Это позволит создать условия для импортозамещения краевыми производителями продукции в отрасли машиностроения.

Еще одним резервом для роста отрасли, по мнению спикера ЗСК, должно стать увеличение объемов поставок для государственных и муниципальных нужд, для этого нет никаких препятствий, кроме необходимости учитывать конъюнктуру рынка.

Председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Игорь Момотов в свою очередь рассказал о мерах, направленных на поддержку отрасли. В качестве предложения позвучала инициатива о расширении списка отраслевых выставок, в которых могли бы участвовать кубанские производители.

Вице-спикер, председатель профильного комитета Сергей Алтухов подчеркнул, что комитетом проведён ряд мероприятий, сформулированы конкретные предложения, в том числе по модернизации, субсидированию, поддержке экспорта, ценовой политике, которые будут отработаны в комитете.

Ключевым моментом встречи стало подписание Соглашения о сотрудничестве между ЗСК и региональным отделением Союза машиностроителей России. В документе определены вопросы, формы и направления совместной работы.

- Наше взаимодействие, которое мы обсуждали и посчитали необходимым улучшить, будет усилено подписанием данного Соглашения. Это не начало нашей работы, а продолжение, но уже на новом, более высоком уровне. Значимость наших совместных действий очевидна, другого пути нет – территорию нужно развивать, – сказал председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.

После церемонии подписания Соглашения состоялось награждение лучших работников отрасли машиностроения.