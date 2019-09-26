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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

СМИ: Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Банки могут начать брать с клиентов плату за хранение валютных средств на их счетах. Законопроект с этой инициативой планируется к обсуждению в Госдуме уже в октябре, отмечают "Известия".

Дело в том, что привлеченные в иностранных валютах средства невозможно вложить в России в полном объеме. Из-за этого их приходится переводить в иностранные банки, а такие действия зачастую приводят к убыткам.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что обсуждает такое нововведение с коммерческими банками. В Министерстве финансов России поддержали эту идею, а вот в финансовых организациях к ней относятся с осторожностью.

Планы регулятора разрешить кредитным организациям брать доплату с граждан за хранение их средств продолжают тренд, появившийся в Европе. Такие меры вводились как временные, но действуют уже несколько лет.

АС

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