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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В правительстве рассказали, в какую сумму обойдется российский аналог "Википедии"

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В России в течение трёх лет выделят порядка 1,7 миллиардов рублей на создание отечественного аналога «Википедии». Проект получит название «Большая Российская энциклопедия».

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Данные о финансировании разработки интернет-портала указаны в проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период на 2021 и 2022 годы, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Отмечается, что в 2020 году на «Большую Российскую энциклопедию» будет потрачено 684,5 миллиона рублей, в 2021 году эта сумма достигнет 833,5 миллиона, а в 2022 – 169,1 миллион рублей. При этом в текущем году на разработку российского аналога «Википедии» уже выделили 302,2 миллиона рублей

АБ

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