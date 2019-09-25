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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

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Сообщается, что прожиточный минимум для пенсионеров, начиная с января 2020 года, составит 9 311 рублей. В бюджете текущего года указана сумма 8,8 тысяч рублей, передаёт ТАСС.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 4 федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на 2020 год в размере 9311,0 рубля», - сказано в проекте федерального бюджета на три года.

АБ

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