Владимир Путин призвал не баловать отрасли экономики излишним финансированием

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отрасли экономики не нужно «забрасывать деньгами», иначе поступающие средства начинают расходоваться неэффективно.
Глава страны отметил, что финансирование должно быть ровно таким, чтобы отрасли имели возможность развиваться, передаёт РИА Новости. Если же финансирование оказывается больше, чем необходимо, то это приводит к повышению цен.
«Просто если отрасли к чему-то не готовы, то не нужно забрасывать их деньгами. Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить просто к повышению цен», - сказал Путин.