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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Владимир Путин призвал не баловать отрасли экономики излишним финансированием

, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отрасли экономики не нужно «забрасывать деньгами», иначе поступающие средства начинают расходоваться неэффективно.

Путин: «Экономический рост - это не самоцель»

Путин: «Экономический рост - это не самоцель»

Глава страны отметил, что финансирование должно быть ровно таким, чтобы отрасли имели возможность развиваться, передаёт РИА Новости. Если же финансирование оказывается больше, чем необходимо, то это приводит к повышению цен.

«Просто если отрасли к чему-то не готовы, то не нужно забрасывать их деньгами. Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить просто к повышению цен», - сказал Путин.

АБ

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