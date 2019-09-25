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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Путин: «Экономический рост - это не самоцель»

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост не является основной целью. Главное в этом процессе – повышение доходов граждан Российской Федерации.

В Кремле рассказали, как Путин проводит свободное время

В Кремле рассказали, как Путин проводит свободное время

Глава государства рассказал, что с начала октября в стране на 4,3% будут проиндексированы зарплаты работников соцсферы, госучреждений и некоторых других категорий. При этом с начала следующего года на 7,5% вырастет МРОТ и составит 12 130 рублей, передаёт РИА Новости. «Общий рост военных пенсий должен составить 6,3%», - добавил президент.

Также Путин отметил, что с января 2020 года до 68% увеличится количество семей, которые получают выплаты за первого и второго ребёнка в возрасте младше трёх лет.

АБ

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