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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Власти Китая усилят контроль над частным бизнесом. Чем это грозит мировой экономике?

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jin Liwang / globallookpress.com
фото: Jin Liwang / globallookpress.com

Китайское правительство директивно внедрило госслужащих в штат ста частных компаний, включая Alibaba, Geely и Wahaha, «в рамках мер по улучшению бизнес-среды». Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

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Занимаясь проблемами предприятий, чиновники в штате компаний должны поспособствовать плотному сотрудничеству государства и частного бизнеса, а также выполнять «надзорные функции».

Компартия КНР считает, что в условиях «торговых войн» с США слишком независимые предприниматели могут подорвать способность страны контролировать собственную экономику, поэтому власти стремятся взять частный сектор «в ежовые рукавицы», говорится в процитированном посте.

Авторы Telegram-канала полагают, что в настоящий момент усиливается тенденция на отход от рыночных принципов функционирования частных корпораций и последние все больше начинают рассматриваться просто как продолжение государственной машины. Это может еще сильнее поставить под угрозу мировой экономический рост и развитие мировой экономики, прогнозируется в материале.

 

ДЦ

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