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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Новак заявил, что поставлять газ через Украину может только "Газпром"

, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com
globallookpress.com

Только "Газпром" может поставлять газ на Украину, так как является единым экспортером российского газа. Так министр энергетики Александр Новак ответил на принимаемое Украиной новое законодательство.

Об этом сообщает газета "Взгляд": "У нас единый экспортер, никаких изменений тут нет и планов таких нет. Если украинское законодательство предусматривает [допуск] еще кого-то к [трубе], то это надо у них спросить", - цитирует Новака издание.

Кроме того, Новак сообщил, что Министерство энергетики Российской Федерации продолжает выступать за полное снятие финансовых претензий со стороны Украины к России как условие достижения договоренностей между странами по газу.

Напомним, на прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, при этом покупки могут быть не только у "Газпрома".

АС

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