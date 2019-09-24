Только "Газпром" может поставлять газ на Украину, так как является единым экспортером российского газа. Так министр энергетики Александр Новак ответил на принимаемое Украиной новое законодательство.
Об этом сообщает газета "Взгляд": "У нас единый экспортер, никаких изменений тут нет и планов таких нет. Если украинское законодательство предусматривает [допуск] еще кого-то к [трубе], то это надо у них спросить", - цитирует Новака издание.
Кроме того, Новак сообщил, что Министерство энергетики Российской Федерации продолжает выступать за полное снятие финансовых претензий со стороны Украины к России как условие достижения договоренностей между странами по газу.
Напомним, на прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, при этом покупки могут быть не только у "Газпрома".