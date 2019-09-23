Курс евро начал резкое снижение

//Экономика 13+

23 сентября 2019, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

На фоне новостей из Германии резко снижается курс евро. Он стремится к отметке 1,0925, уже достигавшейся в начале сентября. Аналитики считают маловероятным его возвращение к привычным величинам.

Стоимость европейской валюты резко упала, после того, как были опубликованы данные о промышленной отрасли в Германии. Из-за китайского спроса торговая война между Китаем и США сильно пошатнула цепочки поставок.

Правительству Германии придется запустить программу фискального стимулирования. Дело в том, что промышленный PMI является не только опережающим индикатором, он очень долгое время находится ниже порогового уровня в 50 пунктов.

Индекс деловой активности (PMI) промышленности в сентябре упал до 41.4, в августе он составлял 43.5. Это вызывает серьезные сомнения в "здоровье" немецкой экономики, которая сейчас буквально балансирует на краю рецессии.

В результате на сегодняшний день пара евро-доллар США упала на 0,4 процента, а доходность по немецким десятилетним облигациям снизилась до -0,585 процента, так как инвесторы покупали надежные правительственные облигации.