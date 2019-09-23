Экономисты рассказали, что россияне не заметили повышения зарплат из-за роста НДС

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23 сентября 2019, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Во всех регионах России по итогам первого полугодия текущего года выросли зарплаты. Лидерами стали Костромская область и республика Тува (14,7% и 12,4%), сообщает РИА Новости.

Эксперт по социальной политике Андрей Гудков в интервью НСН отметил, что россияне не замечают улучшения своего материального положения, потому что рост их доходов нивелирован повышением НДС и ростом других платежей: "Были приняты законодательные изменения, вырос НДС, другие обязательные платежи и сборы, поэтому реальные доходы и зарплаты различаются. Последние предварительные данные, которые дает Госкомстат, говорит о том, что доходы растут, но мало".

Также как уточняет интернет-журнал "Мои года", в Москве и Петербурге вакансии с высокой зарплатой встречаются в сферах информационных технологий, строительства и недвижимости, транспорта, производства и продаж.