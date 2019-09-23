В Кремле попросили бизнесменов не сомневаться в словах Путина

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23 сентября 2019, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Гарантии, данные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным участникам амнистии капиталов, остаются в силе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения средств массовой информации об использовании данных амнистии капиталов против одного из бизнесменов, Песков подчеркнул, что необходимо изучить детали, прежде чем комментировать.

"Бизнес, безусловно, может доверять словам президента, нужно доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга, а суд приобщил ее к уголовному делу.