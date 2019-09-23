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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Даже импортозамещение не спасло доходы россиян от снижения

23 сентября 2019, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

За последние годы в условиях международной конфронтации россияне потеряли в доходах, как в долларовом, так и в рублёвом эквиваленте.

Несмотря на то, что власть призывает не обращать внимание на рост доллара, в реальности этот рост оказал негативное положение на финансы наших соотечественников.

Проблема заключается в том, что "импортный" процент стоимости имеется и в отечественном продукте. Соответственно, рост доллара влечёт увеличение конечной стоимости продукта.

В частности, средний класс довольно ощутимо чувствует рост валюты. Те россияне, которые раз в пять лет меняют автомобиль, мебель и бытовую технику, ощутили ухудшение своего финансового положения.

Получается, что 20% граждан России зависят от роста доллара. В то же время, те работники, чьи заработные платы за последние шесть лет не индексировались, на сегодняшний день уже могут являться не средним, а низшим классом.

Росстат подсчитал, что в таких условиях, по сравнению с 2013 годом, доходы россиян уменьшились более чем на 8%. Если произвести расчёт доходов по старой методике, то финансовые доходы россиян сократились на 10%. Никакая индексация не смогла кардинально улучшить ситуацию.

ПВ

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