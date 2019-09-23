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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Из нефтепровода "Дружба" в Польше произошла утечка

23 сентября 2019, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Вблизи города Воломин в Мазовецком воеводств Польши зафиксирована утечка нефти из трубопровода "Дружба". Как сообщил оператор польского участка компания PERN, имела место "нелегальная врезка".

Польская компания сообщила, что в воскресенье, 22 сентября, неподалеку от Варшавы произошел разлив нефти из трубопровода "Дружба". Причиной названа попытка неизвестных произвести незаконную врезку в трубопровод.

В настоящее время работа трубопровода полностью восстановлена, однако на месте продолжают находиться представители компании, отвечающие  за эксплуатацию магистрали, пожарную безопасность, сохранность окружающей среды.

"Поставки, приостановленные в связи с инцидентом вчера в 18:50, сопровождаемые незначительным выходом нефти, возобновлены сегодня в 04:05 (время варшавское)", - сказал официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

АС

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