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Из нефтепровода "Дружба" в Польше произошла утечка
23 сентября 2019, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
Вблизи города Воломин в Мазовецком воеводств Польши зафиксирована утечка нефти из трубопровода "Дружба". Как сообщил оператор польского участка компания PERN, имела место "нелегальная врезка".
Польская компания сообщила, что в воскресенье, 22 сентября, неподалеку от Варшавы произошел разлив нефти из трубопровода "Дружба". Причиной названа попытка неизвестных произвести незаконную врезку в трубопровод.
В настоящее время работа трубопровода полностью восстановлена, однако на месте продолжают находиться представители компании, отвечающие за эксплуатацию магистрали, пожарную безопасность, сохранность окружающей среды.
"Поставки, приостановленные в связи с инцидентом вчера в 18:50, сопровождаемые незначительным выходом нефти, возобновлены сегодня в 04:05 (время варшавское)", - сказал официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.