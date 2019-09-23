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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Эксперты рассказали, почему в России подорожали бананы

23 сентября 2019, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за последний год (август 2019-го к августу 2018-го) цены на бананы в России в среднем выросли до 74 рублей за килограмм - на 13,7%.

Как сообщает сайт News.ru, несмотря на подорожание, бананы останутся главным продуктом в "фруктовой корзине" россиян, потому что отечественные яблоки, главные конкуренты тропических фруктов, сейчас стоят существенно дороже.

Эксперт Ирина Козий считает, что урожай бананов собирают в тропических странах круглый год, но спрос на них летом падает. Поэтому плантаторы пытаются выстроить сборы так, чтобы основные объёмы отправлять зимой, однако на это существенно влияют погодные условия.

"В частности, в начале прошлого года мы наблюдали резкий скачок цен, а потом их падение. А затем началось новое повышение, вызванное засухой, ураганами и другими факторами в регионах, где выращивают бананы", — сообщила она.

bl

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