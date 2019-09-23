Кубанские виноделы получили право на господдержку

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23 сентября 2019, 12:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко дал комментарий по поводу принятия во втором чтении депутатами Государственной Думы РФ законодательных актов, направленных на поддержку отечественного виноделия:

- Государственная Дума во втором чтении приняла два законопроекта, направленных на поддержку российских виноделов. Это поправки в Налоговый и Бюджетный Кодексы. Теперь наши фермеры - производители подакцизной продукции - могут рассчитывать на господдержку. Еще совсем недавно представители малого и среднего бизнеса в рамках действующего в стране законодательства получать ее были не в праве.

Отрасль виноделия является одной из ключевых для агропромышленного комплекса Кубани. Депутаты краевого парламента уделяют данному направлению особое внимание, а нашим фермерам, занятым в производстве вина, всегда оказывается всесторонняя помощь. В мае этого года я поручил аграрному комитету ЗСК разработать инициативу по внесению изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», которая как раз предусматривала исключение несогласованности норм федерального законодательства в части оказания финансовой поддержки российским виноделам. Документ был одобрен Советом законодателей Краснодарского края и направлен в Государственную Думу.

Мы полностью поддерживаем решение коллег из федерального центра. Оно имеет исключительную важность для нашего региона и позволит в дальнейшем в полной мере развивать не только у нас, но и в стране в целом одно из важнейших направлений сельского хозяйства.

Кубанские вина - об этом неоднократно говорил и губернатор Вениамин Иванович Кондратьев - конкурентоспособны как на российском, так и на внешнем рынках. Уверен, после того, как поправки в Налоговый и Бюджетный Кодексы вступят в силу, виноделие в Краснодарском крае перейдет на более высокий этап своего развития. Вина Кубани должны стать действительно одним из лучших брендов России. А мы, в свою очередь, будем и дальше продолжать законотворческую работу по созданию максимально комфортных условий для наших фермеров - производителей вина.