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Ученые предложили ввести Индекс самогона

22 сентября 2019, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Эксперты Финансового университета при правительстве России провели опрос среди жителей крупных и малых городов РФ, чтобы выявить объём производства самодельного алкогольного напитка.

Исследование показало, что чаще всего изготовлением самодельного алкоголя занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска. По мнению специалистов, потребление и производство напитка является одним из основных индикаторов экономического положения в стране, пишет "РГ".

"По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на "черном" рынке. Соответственно, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан. И наоборот: снижение производства и потребления самодельных и нелегальных крепких спиртных напитков свидетельствует о повышении платежеспособности россиян", - пояснил эксперт.

Специалисты отметили, что за последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растёт, а также есть данные, которые показывают сокращение этих показателей. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, можно будет наблюдать "рост реальных доходов граждан".

По результатам исследования Институт социально-экономических исследований Финансового университета вводит новый индекс экономического кризиса - Индекс производства самогона.

БА

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