Почему россияне стали меньше замечать кризис

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21 сентября 2019, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

По данным экспертов, доля россиян, которые считают, что в России «царит» экономический кризис, снизилась до 62%.

Экономист Василий Колташов в эфире НСН рассказал, когда произошли изменения в сознании россиян: "Конечно, россияне признают экономический кризис как главную причину и проблему. И в отличие от экономистов и чиновников они видят его как факт, не как рецессию (некритический спад производства – прим.ред.), как сокращение ВВП, а как проблему, с которой лично сталкиваются".