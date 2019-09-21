Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Почему россияне стали меньше замечать кризис

21 сентября 2019, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По данным экспертов, доля россиян, которые считают, что в России «царит» экономический кризис, снизилась до 62%.

Экономист Василий Колташов в эфире НСН рассказал, когда произошли изменения в сознании россиян: "Конечно, россияне признают экономический кризис как главную причину и проблему. И в отличие от экономистов и чиновников они видят его как факт, не как рецессию (некритический спад производства – прим.ред.), как сокращение ВВП, а как проблему, с которой лично сталкиваются".

АГ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…

//новости ан