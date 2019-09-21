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Экономист оценил расчёт "Нафтогазом" нового тарифа: "вряд ли это устроит Россию"

21 сентября 2019, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал сообщение о расчёте "Нафтогазом" тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины с 2020 - 2024 года.

"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Очевидно, что Украина предлагает исключительно те варианты, которые её устраивают. Пока это не похоже на поиск компромиссов. Цифры очень высокие, и вряд ли это устроит Россию", - передаёт слова эксперта RT.

По его мнению, это только первая попытка пойти навстречу и, возможно, позже они представят более реальные цифры. Однако Дудчак отметил, что последнее время действия "Нафтогаза" показывают их неготовность к компромиссам.

"Кроме этих условий по транзиту, так и не было высказано никаких идей о прекращении судебных разбирательств, о поиске оптимальных для обеих сторон решений", - заключил он.

БА

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