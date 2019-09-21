"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа

//Экономика 13+

21 сентября 2019, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы. Известно, что в 2019 году тариф на транзит газа составил более 2,5 доллара за тысячу кубометров топлива с учётом налога на добавленную стоимость.

Новак назвал переговоры по газу с Украиной "конструктивными"

В пресс-службе компании сообщили, что теперь стоимость 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы составит 3,21 доллара за тысячу кубометров газа на сто километров, а бронирование 90 миллиардов кубических метров - 2,56 доллара, передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Напомним, что в четверг, 19 сентября, прошла трехсторонняя консультация по транзиту газа межу Россией, Украиной и представителями Евросоюза. После переговоров глава Минэнерго Александр Новак сообщил о предложении временно продлить действующий контракт на транзит газа Украине и назвал консультацию конструктивной.