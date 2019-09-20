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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Минэнерго Украины не исключает возможность закупки газа в РФ

20 сентября 2019, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель днем в пятницу, 20 сентября, сделал важное заявление. По словам министра, власти страны рассмотрят возможность импорта определенного объема газа из России.
 
Оржель отметил, что не только "Газпром" способен осуществлять поставки на Украину. Именно поэтому Киев был бы заинтересован получить определенный объем газа от РФ на "конкретных условиях".
 
Алексей Оржель добавил, что необходимо проведение консультаций между сторонами по данному вопросу, передает РИА "Новости". По его словам, достижение соглашения будет возможно исключительно на базе взаимовыгодных экономических отношений без какого-либо давления со стороны России.
ЕТ

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