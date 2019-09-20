Минэнерго Украины не исключает возможность закупки газа в РФ

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель днем в пятницу, 20 сентября, сделал важное заявление. По словам министра, власти страны рассмотрят возможность импорта определенного объема газа из России.

Оржель отметил, что не только "Газпром" способен осуществлять поставки на Украину. Именно поэтому Киев был бы заинтересован получить определенный объем газа от РФ на "конкретных условиях".