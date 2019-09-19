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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Правительство РФ одобрило повышение МРОТ более чем на 7%

19 сентября 2019, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12 тысяч 130 рублей, увеличившись на 850 рублей (или 7,5%). Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 11 тысяч 280 рублей. Напомним, с начала 2019 года МРОТ приравняли к прожиточному минимуму для всего трудоспособного российского населения.

Глава правительства напомнил, что ежегодно минимальный размер оплаты труда устанавливается на уровне 100% прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года. Увеличение МРОТ затронет 3,2 миллиона россиян.

АС

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