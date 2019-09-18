Россия более чем на 2 миллиарда долларов сократила вложения в госдолг США

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18 сентября 2019, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги Соединенных штатов, снизив их уровень в июле до 8.5 миллиарда долларов, о чем свидетельствуют данные американского Минфина.

Еще в мае 2018 года - после апрельских антироссийских санкций - Россия выбыла из числа тридцати крупнейших держателей госфондов США и с тех пор держит прежний курс на снижение инвестиций в них.

Крупнейшим держателем облигаций США остается Япония. Ее вложения составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.

Китай занимает второе место с 1,11 трлн долларов вложений в ценные бумаги США.