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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Зюганов считает, что экономика России может достичь мировых темпов

17 сентября 2019, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Геннадий Зюганов в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что считает выполнимой поставленную задачу сравнять экономику страны с мировыми темпами роста.

«Я считаю, что мы можем уже вот теперь выходить на мировые темпы экономического развития. Вы недавно собирали своих экономистов - я внимательно смотрел и считаю, что это абсолютно реальная задача», - сказал Зюганов.

Глава КПРФ рассказал президенту о деятельности своей фракции и отметил, что после формирования бюджета страны на ближайшие три года всем придётся «поднапрячься», чтобы реализовать поставленную задачу, передаёт РИА Новости.

АБ

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