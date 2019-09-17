В Минфине готовят изменения в системе накопительных пенсий

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17 сентября 2019, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Министерстве финансов России занимаются разработкой новой системы накопительных пенсий. Необходимые поправки в законодательство страны будут внесены к началу 2021 года.

Отмечается, что поправки в закон будут обсуждаться в ведомстве до конца сентября. При этом текст возможных изменений пока не разглашается, передаёт РенТВ. Известно лишь, что у россиян появится возможность финансировать свою будущую пенсию за счёт личных вкладов. Этим будут заниматься представители негосударственного пенсионного обеспечения при поддержке властей. В Минфине подчеркнули, что на сегодняшний день граждане слишком мало вовлечены в формирование пенсионных накоплений.