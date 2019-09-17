Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

В сегодняшнем сообщении "Газпрома" уточняется, что реализация проекта "Северный поток – 2" продолжается, передает ТАСС.

Напомним, должны быть построены две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро. Запуск "Северного потока – 2" ожидается до конца текущего года.