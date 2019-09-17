Китай планирует довести товарооборот с Россией до $200 млрд

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник, 17 сентября, сделал важное заявление: страна планирует довести двусторонний товарооборот Российской Федерации и Китая до 200 миллиардов долларов.

В начале беседы в узком составе с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым Ли Кэцян подчеркнул, что для достижения данной цели следует предпринять новые шаги. По словам политика, в настоящий момент 70% товарообмена между странами составляет энергетика, в основном, газ и нефть.