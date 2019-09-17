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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Как любители экологичной еды разоряют мировых гигантов пищевой промышленности

17 сентября 2019, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Kraft Heinz и другие мировые гиганты пищевой промышленности теряют миллиарды долларов из-за изменений вкуса миллениалов. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Молодежь от 22 до 37 лет отказываются от еды в пластиковых упаковках и выбирает продукты, которые наносят меньше вреда природе. Согласно совместному исследованию YouGov и американской сети супермаркетов Whole Foods Market, для более чем 65% миллениалов важно, откуда взялась еда на прилавке магазина и более половины готовы платить больше за продукты, которые соответствуют современным экологическим стандартам.

Новое поколение потребителей предпочитает натуральную фермерскую еду с органическими и натуральными ингредиентами, а не крупные бренды — время лояльности известным маркам прошло.

Под вкусы миллениалов начинают подстраиваться производители во всём мире: так, в Мексике придумали делать одноразовую посуду из косточек авокадо, которая разлагается за 240 дней. В тайских супермаркетах вредную для экологии упаковку начинают заменять банановыми листьями, которые дороже пластика, зато биоразлагаемые, говорится в процитированном посте.

 

ДЦ

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