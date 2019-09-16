Резидент ТОР «Николаевск» намерен добывать 1,5 тонны золота в год

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16 сентября 2019, 15:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Резидент ТОР «Николаевск» - компания «НГК Ресурс» - ввел в промышленную эксплуатацию золотоносное месторождение «Полянка». Планируется выпускать до полутора тонн золота ежегодно.

Пуско-наладочные работы ведутся на «Полянке» с весны. За это время был добыт первый золотой слиток. В Министерстве природных ресурсов Хабаровского края сообщили, что комбинат будет ежегодно перерабатывать до полутора миллионов тонн золотосодержащей руды.

До 2025 года ожидается добыча 7,7 тонн золота и 12,2 тонн серебра. Специалисты оценивают золотой запас на «Полянке» в 35,8 тонн. В настоящее время проводится доразведка месторождения.

Отметим, что на «Полянке» золото извлекают с помощью технологии кучного выщелачивания, пропуская руду через химический состав.