Трамп позволил для стабилизации рынка использовать нефть из резерва США

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16 сентября 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп позволил при необходимости использовать стратегический резерв нефти страны. Соответствующий шаг, по его словам, можно совершить для стабилизации рынка.

Ранее ситуация на рынке изменилась из-за атаки беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.

Глава США подчеркнул, что нефть может быть выделена из американского стратегического резерва в том количестве, которого будет достаточно для поддержания рынка, сообщает "Свободная пресса".

Напомним, аналитики ранее предупреждали, что в связи с атакой дронов цена на нефть может существенно увеличиться.