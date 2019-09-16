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Трамп позволил для стабилизации рынка использовать нефть из резерва США
16 сентября 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп позволил при необходимости использовать стратегический резерв нефти страны. Соответствующий шаг, по его словам, можно совершить для стабилизации рынка.
Ранее ситуация на рынке изменилась из-за атаки беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Глава США подчеркнул, что нефть может быть выделена из американского стратегического резерва в том количестве, которого будет достаточно для поддержания рынка, сообщает "Свободная пресса".
Напомним, аналитики ранее предупреждали, что в связи с атакой дронов цена на нефть может существенно увеличиться.