Эксперты назвали сокращение рабочего дня угрозой для экономики

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15 сентября 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Специалисты рассказали, что что все последние разговоры о сокращении рабочего дня и рабочей недели не имеют никакой силы.

Для этого нужен рост производительности труда – это экономический закон, рассказала эксперт Елена Варшавская в эфире НСН. "Мы почему-то считаем, что физические законы объективны и нарушать их нельзя. Экономические законы ровно точно так же объективны. Мы можем их нарушить, но обязательно "шмякнемся", - добавила она.