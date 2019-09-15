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США готовы распечатать резервные хранилища для стабилизации ситуации на рынке нефти

15 сентября 2019, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

США готовы распечатать резервные хранилища для стабилизации ситуации на рынке нефти

Власти США готовы в случае необходимости задействовать имеющиеся у них в наличии стратегические резервы после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление Минэнерго США. Ведомство "готово выделить ресурсы из стратегического резерва, если это потребуется для того, чтобы обратить вспять любые потрясения на нефтяных рынках".

Напомним, в минувшую субботу хуситы при помощи десятка беспилотников атаковали НПЗ на востоке Саудовской Аравии. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс.

АС

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