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Эксперт прогнозирует переход Украины на дрова

14 сентября 2019, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт прогнозирует переход Украины на дрова

Граждане Украины отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за того, что уровень жизни в стране продолжает падать. Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

"Население отказывается от газа. Это не переход на какие-то альтернативы, а если и переход на альтернативу, то это дрова. Отказ от газа - это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране", - заявил он.

Напомним, 9 сентября стало известно, что Украина запаслась газом перед зимой. В подземные хранилища закачали свыше 18,7 миллиарда кубометров голубого топлива, это стало максимальным уровнем за последние семь лет.

Повышение цен на газ является ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита. С 2013 года цена на газ выросла более чем в 10 раз, до 8.5 тысячи гривен (22 тысячи рублей) за тысячу кубометров.

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