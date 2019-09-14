МВФ планирует предоставить Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

В субботу, 14 сентября, стало известно, что Международный валютный фонд практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около 5 млрд долларов сроком на три года.

Источники отметили, что новая программа расширенного финансирования заменит действующий в настоящий момент краткосрочный механизм финансовой помощи stand-by.

Как сообщает агентство Bloomberg, условием оказания кредитной поддержки МВФ Украине будет предоставление Киевом гарантий, которые предусматривают дальнейшие меры по борьбе с коррупцией, сокращение бюджетного дефицита, а также либерализацию сельскохозяйственного рынка.