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Виктор Рашников остался главой южноуральских предпринимателей

13 сентября 2019, 13:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Виктор Рашников остался главой южноуральских предпринимателей

В Челябинске прошла ежегодная конференция Челябинской региональной общественной организации и Челябинской региональной ассоциации  работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». На ней был сделан отчёт о проделанной работе за последние несколько лет. Также прошли выборы нового президента этой организации. В итоге им остался прежний президент Союза предпринимателей – глава совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Эта конференция привлекла пристальное внимание местной власти. На ней присутствовали губернатор области Алексей Текслер, председатель регионального Законодательного собрания Владимир Мякуш, представители областного правительства, главы различных муниципалитетов. Виктор Рашников во время своего выступления отметил, что одной из важнейших задач является выполнение национальных проектов, которые определены в «майских указах» президента России Владимира Путина.  Также он отметил, что челябинские промышленники начали выполнять некоторые проекты ещё до их публикации. Одним из таких проектов стало улучшение экологической обстановки. В качестве примера он привёл природоохранные программы, которые реализует Магнитогорский металлургический комбинат на протяжении последних девятнадцати лет. Немало внимания было уделено и другим областям, которые также впоследствии вошли в список нацпроектов: «Наука», «Образование», «Здравоохранение» и другие.

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области был организован ещё в 1993 году. Главой его традиционно становится руководитель Магнитогорского металлургического комбината. Это обусловлено тем, что комбинат является одним из флагманов экономики региона. Виктор Рашников возглавляет этот Союз уже более двадцати лет.

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Виктор Рашников остался главой южноуральских предпринимателей

Виктор Рашников остался главой южноуральских предпринимателей 13:58

В Челябинске прошла ежегодная конференция Челябинской региональной общественной организации и Челябинской региональной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». На ней был сделан отчёт о проделанной работе за последние несколько лет. Также прошли выборы нового президента этой организации. В итоге им остался прежний президент Союза предпринимателей – глава совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. >>
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