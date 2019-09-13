Чубайс рассказал, что тормозит российскую экономику

Анатолий Чубайс сравнил экономическую ситуацию в России с управлением автомобилем, где, по словам главы «Роснано», педалью тормоза является правоохранительная система.

«Знаете, управление экономикой, или если хотите, управление государством, на самом деле в чем-то простая вещь, это как автомобиль. Есть две педали, одна называется "газ", другая называется "тормоз"… Педаль газа - экономика, педаль тормоза - правоохранительная система», - заявил Чубайс.

Он сказал, что в настоящее время в стране умудрились нажать на обе педали сразу, и потому «автомобиль» не едет, передаёт РИА Новости. При этом Чубайс отметил, что нынешняя кредитно-финансовая и бюджетная политика страны является лучшей с 90-х годов.