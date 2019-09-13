Глава крупного банка назвал две главные проблемы в жизни

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума назвал две самые главные проблемы в жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

"В жизни есть две ключевые проблемы - нехватка денег и их избыток, и вопрос, что создает большую головную боль - он является риторическим", - заявил глава крупного российского банка.

После речи Глефа модератор в шутку сказал, что во время слов руководителя банка о деньгах люди даже "вздрогнули".

"В банкинге у нас есть две проблемы - нехватки ликвидности и избыток ликвидности, и что из этого хуже, тоже большой вопрос", - позже пояснил Глеф.