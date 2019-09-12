Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Кудрина перспектив российской экономики

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Алексея Кудрина перспектив российской экономики. В ходе Московского финансового форума Кудрин высказал сомнение по прогнозам Минэкономразвития по росту ВВП.

Минэкономразвития ожидает роста основного показателя экономики а 1,3% в 2019 году и на 1,7% в 2020 году. Минфин на 2020 год заложил рост в 2%.

Кудрин привел свои данные: в 2019 году можно рассчитывать на рост ВВП в 1%, а в 2020 году - 1-1,3%.

Одна из ключевых задач стартовавших в текущем году национальных проектов - выйти на целевые темпы роста экономики выше 3% к 2024 году. По мнению Кудрина, нацпроекты "являются, скорее, планами эволюционного развития, но не прорывного", - сообщает ТАСС.

Глава Счетной палаты считает, что государство не намерено выходить из экономики, следовательно, не предполагается и увеличения доли частного сектора, хотя это могло бы стимулировать рост экономики.