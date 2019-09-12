Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

"МРОТ хорош для государства тем, что от него рассчитывают разные штрафы. Повысили уровень - и штрафы выросли", - передаёт слова эксперта "URA.RU".

Масленников отметил, что повышение минимального размера оплаты труда даёт эффективный результат только после экономического роста и роста производительности труда. Он добавил, что размер МРОТ напрямую связан с экономическими условиями, в которых находится страна.

Министерство труда и социальной защиты утвердило новый размер МРОТ, на 2020 год сумма составит 12 130 рублей.