"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Киев потребует у Москвы компенсацию, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Истерика вокруг российского газа.

"Если через территорию Украины продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы, и тогда "Газпрому" не придется компенсировать нам эти 11-14 миллиардов долларов", - сказал он, цитирует агентство ТАСС.

Как поясняется, речь идет о сумме, которую украинская сторона требует от российской в новом арбитраже. Основанием является действующий транзитный контракт. Слушания по данному делу назначены на весну 2021 года.

Витренко отметил, что в случае, если Москва будет настаивать на своей текущей позиции, которая "приведет к отсутствию транзита через Украину", тогда Киев заставит Россию заплатить - "компенсировать наши потери".