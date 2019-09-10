Экономисты рассказали, как отучить россиян соглашаться на заработок в конверте

Специалисты провели опрос, согласно которому на работу с «серой» зарплатой согласились - 43% россиян. Более склонны согласиться на зарплату в конверте жители России в возрасте от 25 до 34 лет - 46%.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что подобные результаты опроса связаны с с безработицей и нестабильностью пенсионной системы. "Во-первых, это отсутствие работы в большинстве российских регионов. Работы, достойной квалификации людей, поэтому они соглашаются на работу в любой форме – «черной», «серой» или «белой». Во-вторых, в прошлом году с повышением пенсионного возраста, несмотря на все уверения властей в необходимости уплаты страховых пенсионных взносов, пошли прахом. В стабильную пенсионную систему нынче никто не верит", - объяснил специалист сложившуюся ситуацию.