Эксперт рассказал, когда доллар снова станет по 30 рублей

Эксперт Андрей Хохрин рассказал, что Россия может надеяться на то, что доллар вновь будет стоить 30 рублей. По его словам, ВВП в Российской Федерации способен и дальше сохранять нынешние темпы роста.

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При этом эксперт подчеркнул, что многие страны Европы, а также Соединённые Штаты имеют беспрецедентный уровень госдолга, передаёт «Известия».

«Наш ВВП, который сейчас прибавляет в лучшем случае по 2% в год, вполне будет способен сохранить темп. Тогда как параллельно мы, видимо, будем наблюдать глубокий экономический кризис за рубежом. Доллар за позабытые 30 рублей? В этой парадигме — скорее, да», - уверен Хохрин.