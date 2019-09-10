Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре впервые с 1 августа поднялась выше 63 долларов. По данным торгов лондонской биржи ICE, отметки в 63,12 доллара за баррель цена на нефть достигла в 04:09, увеличившись таким образом на $0,16. К 9:22 стоимость нефти снизилась до 62,79.

Цена нефти марки Brent 5 сентября впервые за август достигла $62 за баррель, - напоминает РБК. Последний раз с такой ценой нефть торговалась лишь в начале месяца. Как отмечали эксперты, взлет стоимости фьючерсов связывали с увольнением министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха.