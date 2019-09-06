Импортозамещение: «Газпром нефть» принесет в Хабаровский край больше битума

В Хабаровском крае активно реализуются проекты по программе импортозамещения. Теперь компания «Газпром нефть»в рамках программы увеличит в регион поставки битума и мазута.

Соглашение об увеличении поставок материалов для дорожного строительства подписали в ходе Восточного экономического форума глава краевого правительства Сергей Фургал и председатель правления «Газпром нефть» Александр Дюков.

По словам Дюкова, реализация импортозамещающей программы поможет региону снизить зависимость от зарубежной смазочной продукции. К тому же, рецептура битумов от «Газпром нефть» будет специально подобрана под особенности региона с непростым климатом.

Это не первые поставки стройматериалов в Хабаровский край, производящихся компанией. В прошлом году в регионе было продано более 6,5 тысячи тонн битума и более 2,5 тысячи тонн масел и техжидкостей.