Экономисты раскритиковали идею 4-дневной рабочей недели

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал главные условия перехода на четырехдневую рабочую неделю в России. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, необходимы повышение доходов населения и рост производительности труда.

Экономист Андрей Нечаев, в свою очередь, объяснил НСН почему речь должна идти не о днях, а о продолжительности рабочей недели: "Мне кажется эта затея очень странной. Главный вопрос – это продолжительность рабочей недели, а не сколько в ней будет дней. Где-то она 60 часов, где-то 40, в большинстве европейских стран 35. Надо стремиться к сокращению часов рабочей недели, а не к сокращению рабочих дней. Иначе получится сократить количество рабочих дней, но они станут 10-часовыми".

Также, как пишет журнал "Профиль", веб-кошельки постепенно вытесняются интернет-банкингом. "Количество банковских карт в России выросло со 100 млн в 2008 году до 272 млн к началу 2019‑го. Их распространение неудивительно: банки предоставляют тот же функционал, что и платежные системы", - рассказали эксперты.