Евросоюз разгромил сельское хозяйство Украины

Европейский союз разгромил сельское хозяйство Украины. Украинским производителям, прежде чем отправить новый урожай овощей и фруктов в Европу, предстоит предоставить документы, доказывающие соответствие продукции нормам ЕС.

1 сентября начала действовать директива, направленная на защиту европейских рынков от продукции, которая может содержать вредные карантинные организмы, - сообщает "СП".

Все страны-экспортёры яблок, груш, томатов, баклажанов и прочих овощей и фруктов, не входящие в Евросоюз, обязаны доказать отсутствие этих организмов в своей продукции.

Украинские власти, по данным РИА Новости, направили необходимые документы в Брюссель. Но ответа пока не получили. Как долго протянет ЕС с согласованием документации, не знает никто. А фрукты и овощи - продукция скоропортящаяся.