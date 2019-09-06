Пенсионный фонд накопил в резервах рекордную сумму

Пенсионный фонд России и Негосударственные пенсионные фонды накопили в резервах по обязательному пенсионному страхованию рекордный объем средств — 220 миллиардов рублей.

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Эти денежные средства набрались из-за потерь граждан при досрочных переходах, а также "налога" на доходность, - пишет газета "Коммерсантъ".

Резерв по ОПС (обязательному пенсионному страхованию ) 11 крупнейших частных фондов на середину года превысил 70 миллиардов рублей. Судя по сведениям главы ПФР Антона Дроздова, почти 150 миллиардов резерва у Пенсионного фонда. Согласно действующему законодательству, с 2018 года РОПС должен составлять не менее 1% и не более 10% от пенсионных накоплений, аккумулированных НПФ.

Эксперты убеждены, что вопрос о целесообразности резервных фондов должен решаться в рамках дискуссии.

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что возникают сомнения в необходимости

РОПС, который является своего рода добавочным капиталом . Национальная ассоциация НПФ и Ассоциация НПФ выступили с предложением уменьшить обязательные отчисления фондов в РОПС.