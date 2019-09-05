Производители сообщили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Отмечается, что планируют ввести оборотный штраф до трех процентов.

Однако, по словам ведомства, сумма штрафа составит не менее 2 млн рублей для производителей и продавцов товаров, которые не соответствуют техническим регламентам Таможенного союза. Уточняется, что подобные действия будут направлены на устранение "угроз здоровью и безопасности людей, в том числе за счет пресечения оборота и реализации", пишет "РБК".

Производители считают, что оборотный штраф может отразиться на повышении цен некоторой продукции. В Союз участников потребительского рынка подчеркнули, что данный штраф вводился для регулирования рынка бензина и его не стоит использовать для широкого круга продуктов.

"Если найдут малейшее нарушение в чае, штраф будут брать со всей продукции", - пояснили в организации.