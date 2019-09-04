Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в среду, 4 сентября, заявил, что Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд.

Шугаев подчеркнул, что это очень значимая цифра, которая свидетельствует о прорыве в сфере военно-технического сотрудничества России и Индии, передает ТАСС.

Глава ФСВТС напомнил, что в 2018 году были подписаны крупные контракты между индийской и российской сторонами на поставку ЗРС С-400, фрегатов проекта 11356 и большой партии боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских, а также сухопутных сил. Этого удалось добиться, несмотря на то, что Индия находилась под давлением, в частности со стороны США.